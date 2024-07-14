«Зачем вы меня так назвали?!»: как живется 8-летней девочке из Саянска с именем Россия

«Вот вырастит и поменяет имя!», — уверяли шокированные родственники 44-летнюю Викторию Похожаеву из Иркутской области. Ведь сибирячка, будучи еще беременной, выбрала своей дочери необычное имя. Появившуюся на свет малышку с голубыми глазами и волосами цвета спелой пшеницы назвали в честь огромной страны — Россия. Сейчас Россе (так ее ласково называют домочадцы) 8 лет. Через пару месяцев девочка пойдет в третий класс. Но как живется школьнице с таким необычным именем? Подробности — в материале КП-Иркутск.