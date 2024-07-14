«Зачем вы меня так назвали?!»: как живется 8-летней девочке из Саянска с именем Россия

«Вот вырастит и поменяет имя!», — уверяли шокированные родственники 44-летнюю Викторию Похожаеву из Иркутской области. Ведь сибирячка, будучи еще беременной, выбрала своей дочери необычное имя. Появившуюся на свет малышку с голубыми глазами и волосами цвета спелой пшеницы назвали в честь огромной страны — Россия. Сейчас Россе (так ее ласково называют домочадцы) 8 лет. Через пару месяцев девочка пойдет в третий класс. Но как живется школьнице с таким необычным именем? Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Нет такого имени».
За 15 лет супружеской жизни у Олега и Виктории Похожаевых родились две дочери. А познакомились сибиряки в деревне Зиминского района во время покоса и сбора ягод.
— Я жила в крохотной деревушке Урункуй, где всего три улицы, да 40 домов. Каждый знает друг друга в лицо. Но Олег приехал к нам из Братска летом. Один встречный взгляд, и мы влюбились! Остались жить на моей малой родине. А через два года после встречи поженились.
Через пару лет после свадьбы супруги узнали, что вскоре станут родителями. На свет появилась дочь Мария, старшая сестра России. Уже тогда супруги загорелись идеей необычного имени.
— Так хотелось назвать старшую Марьей. Но в ЗАГСе не дали зарегистрировать дочь с таким именем. Сказали, что есть имя Мария. Спорить не стали.
«Вы ребенку жизнь испортите».
Через два года супруги решились на второе пополнение. Снова девочка! Около четырех месяцев Виктория и Олег ломали голову над именем для дочки. Ничего на ум не приходило. Пока однажды не услышали по телевизору очень интересную новость.
«В Смоленской области новорожденную малышку назвали Россией, а ласково Росся», — услышала Виктория.
— Показалось, что это так величественно и гордо! Да и рифмуется с именем старшей дочери. Муж поддержал идею!
Однако остальные родственники приняли новость безрадостно.
«Ну разве это имя?! Вы ребенку жизнь испортите! Зачем же так девочку называть»… — негодовали родные. Но Похожаевы решение приняли и уступать не собирались.
— Не о чем спорить. Она — Россия, — пресекла разговоры на корню мама девочки.
Появилась на свет Росся 4 марта 2016 года. Но даже тогда сибиряков пытались отговорить.
— В ЗАГСе Олега час пытались переубедить, — рассказывает Виктория.
«Школа гудела!».
России с малых лет объясняли всю особенность имени. В садик крошка не ходила, так как в Урункуе его попросту не было. Образованием занимались родители: учили читать и считать.
— В первый класс отправили в соседний поселок. Слухи об имени дочери туда дошли быстро. Однако за год обучения Россия ни разу не пожаловалась на сверстников, которые могли ее дразнить.
А около двух лет назад Похожаевы решили перебраться в Саянск. Там имя второклассницы стало неожиданностью.
— Школа гудела! Многие подходили и спрашивали, почему так назвала дочь. «Фантазия!» — отвечала я.
«Спуску Россия не дает!».
Порой и самой России не нравится имя. Родители напоминают, что назвали в честь великой страны. И тут же грусть сменяется на гордость.
Пока Россия не думала, кем станет, когда вырастет. Заявляет родителям уверенно: «Не пойду замуж! Буду с вами жить!». Однако помимо школы посещает кружок лепки из пластилина. А любимый предмет — окружающий мир. У есть у Росси и мечта.
«Хочу котенка», — упрашивает девочка родителей.
— Обожает животных. Постоянно домой тащит бездомных котят или щенят. Мы пока не разрешаем. Ведь у дочери уже был питомец, которого украли. Она так долго отходила от потери любимца, — рассказывает Виктория.
Сейчас Россия проводит каникулы у бабушки и у тети.
— Спуску Россия не дает! Сильный у нее характер: за себя постоит и других в обиду не даст, — с улыбкой рассказывает Виктория. — Но при этом она у нас стеснительная, даже немного скромная.