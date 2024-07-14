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В Краснодаре всю ночь тушили крупный пожар на рубероидном заводе

В Краснодаре спасатели утром 14 июля полностью потушили крупный пожар на рубероидном заводе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

О возгорании объекта площадью полторы тысячи квадратных метров стало известно вечером 13 июля.

В 21:16 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. В 07:28 14 июля пожар полностью потушили. На месте работали 90 специалистов с 37 единицами техники. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в станице Анапской загорелось одноэтажное здание площадью 400 квадратных метров. Возгорание объекта на улице Островского произошло 12 июля в 16:54. В 17:04 спасатели установили площадь, охваченную огнем. В 18:33 пламя локализовали.

Ранее мы сообщали, в Краснодаре загорелись два ангара площадью 700 квадратных метров.

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