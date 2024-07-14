Пропавшую в Красноярске 14-летнюю школьницу нашли мертвой

Информация о смерти ребенка появилась в группе «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Волонтеры рассказали, что 13 июля девочка ушла из дома на улице Облачной и пропала. Найти школьницу живой не удалось. По данным телеграм-канала Kras Mash, ребенок упал с высотки в Солнечном.
Тело несовершеннолетней обнаружили сотрудники полиции, обстоятельства трагедии сейчас устанавливают в Следственном комитете. Известно, что ранее девочка уже сбегала из дома.
Напомним, накануне в Ачинске Красноярского края в реке Чулым утонул 14-летний мальчик. Он плавал без присмотра взрослых.