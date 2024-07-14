Спасатели просушили 170 домов, пострадавших из-за паводков в Дальнереченске

В Дальнереченске спасатели МЧС продолжают помогать местным жителям, которые пострадали из-за прошедших паводков. Специалисты отработали заявки по 849 адресам, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.
Сотрудники ведомства просушили 170 домов, а также продезинфицировали более 35 тысяч «квадратов» ранее затопленных территорий. Работы в это направлении продолжаются.
По последним данным, затопленными остаются 4 приусадебных участка.
Напомним, ранее мы писали о том, что пострадавшие из-за паводков жители Дальнереченска получат 40 миллионов рублей компенсации.
Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, главная задача — разработать меры, которые уменьшат последствия паводков, для этого необходимо построить дамбу, провести дорожные работы и установиться водопропускные трубы.