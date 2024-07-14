Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели просушили 170 домов, пострадавших из-за паводков в Дальнереченске

Затопленными остаются 4 приусадебных участка.

Источник: МЧС РФ

В Дальнереченске спасатели МЧС продолжают помогать местным жителям, которые пострадали из-за прошедших паводков. Специалисты отработали заявки по 849 адресам, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Сотрудники ведомства просушили 170 домов, а также продезинфицировали более 35 тысяч «квадратов» ранее затопленных территорий. Работы в это направлении продолжаются.

По последним данным, затопленными остаются 4 приусадебных участка.

Напомним, ранее мы писали о том, что пострадавшие из-за паводков жители Дальнереченска получат 40 миллионов рублей компенсации.

Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, главная задача — разработать меры, которые уменьшат последствия паводков, для этого необходимо построить дамбу, провести дорожные работы и установиться водопропускные трубы.