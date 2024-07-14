Спасатели просушили 170 домов, пострадавших из-за паводков в Дальнереченске

В Дальнереченске спасатели МЧС продолжают помогать местным жителям, которые пострадали из-за прошедших паводков. Специалисты отработали заявки по 849 адресам, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.