В Уфе в ночном ДТП погиб мотоциклист

По информации региональной госавтоинспекции, авария произошла около двух часу ночи в Кировском районе.
По предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха», двигаясь по Оренбургскому тракту в направлении улицы Заки Валиди, допустил наезд на металлическое ограждение, с последующим опрокидыванием транспортного средства.
«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.