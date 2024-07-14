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В Уфе в ночном ДТП погиб мотоциклист

Прошлой ночью в Уфе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Источник: Башинформ

По информации региональной госавтоинспекции, авария произошла около двух часу ночи в Кировском районе.

По предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха», двигаясь по Оренбургскому тракту в направлении улицы Заки Валиди, допустил наезд на металлическое ограждение, с последующим опрокидыванием транспортного средства.

«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время по данному факту, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.