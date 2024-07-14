Север Иркутской области затянуло дымом из-за пожаров в соседних регионах

Северо-восточные районы в Иркутской области затянуло дымом из-за лесных пожаров, которые бушуют в Якутии и Забайкальском крае. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева 13 июля на ежедневном штабе по пожарной ситуации обсудили задымление в Бодайбинском и Мамско-Чуйского районах. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.