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Север Иркутской области затянуло дымом из-за пожаров в соседних регионах

И-за лесных пожаров в Якутии и Забайкальском крае север Иркутской области затянуло дымом.

Источник: МЧС РФ

Северо-восточные районы в Иркутской области затянуло дымом из-за лесных пожаров, которые бушуют в Якутии и Забайкальском крае. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева 13 июля на ежедневном штабе по пожарной ситуации обсудили задымление в Бодайбинском и Мамско-Чуйского районах. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Проанализировали космические снимки, направление ветра. Было установлено, что 95% задымленности перемещается в Иркутскую область с территории соседних регионов», — пояснил заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.

На сегодня в Якутии наблюдается 119 лесных пожаров на площади 296 тысяч гектаров. В Забайкальском крае — 99 пожаров на площади 340 тысяч гектаров, а в Бурятии — 20 лесных пожаров на площади 21 тысяч гектаров.

На 13 июля в Иркутской области было 19 лесных пожаров. Огонь охватил 3430 га. Также спасатели потушили 11 пожаров на площади 1 тысячи гектаров.

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