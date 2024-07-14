Два человека погибли и шестеро ранены в ДТП в Могилевском районе

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Два человека погибли и шестеро были ранены в результате ДТП в Могилевском районе.
Авария произошла в субботу, примерно в 20:40, на автодороге М-8 «ГГраница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины» недалеко от поворота к санаторию «Сосны».
Как сообщает Telegram-канал «Милиция Могилевщины», водитель автомобиля Volkswagen совершил лобовое столкновение с Audi.
«️В результате ДТП погибли два человека: мужчина и ребенок, которые передвигались в автомобиле Volkswagen», — уточняется в сообщении. Кроме того, один ребенок и пятеро взрослых были доставлены в больницу для осмотра.
В свою очередь в Минздраве Беларуси рассказали, что трое взрослых госпитализированы в больницу скорой помощи Могилева, состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжелое, двоих других — как тяжелое. Ребенка госпитализировали в Могилевскую областную детскую больницу в состоянии средней степени тяжести, у него сочетанные травмы разной степени тяжести.