Два человека погибли и шестеро ранены в ДТП в Могилевском районе

В свою очередь в Минздраве Беларуси рассказали, что трое взрослых госпитализированы в больницу скорой помощи Могилева, состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжелое, двоих других — как тяжелое. Ребенка госпитализировали в Могилевскую областную детскую больницу в состоянии средней степени тяжести, у него сочетанные травмы разной степени тяжести.