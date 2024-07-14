Ликвидированный стрелок записал видео перед покушением на Трампа

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, затем экстренно эвакуировали.