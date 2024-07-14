Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидированный стрелок записал видео перед покушением на Трампа

Ликвидированный стрелок Томас Мэтью Крукс записал видео перед покушением на Трампа. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания American Chronicles.

Источник: AP 2023

На размещенных кадрах он предстал перед камерой, сидящим в машине. «Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня», — говорит мужчина.

По данным ФБР, стрелок жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк и ему было 20 лет.

О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, затем экстренно эвакуировали.

Трамп Дональд
расследование