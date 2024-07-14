Ликвидированный стрелок записал видео перед покушением на Трампа

На размещенных кадрах он предстал перед камерой, сидящим в машине. «Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня», — говорит мужчина.
По данным ФБР, стрелок жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк и ему было 20 лет.
О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат говорил о своем сопернике Джо Байдене — бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, затем экстренно эвакуировали.