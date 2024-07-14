В Белоруссии во время грозы погибли два человека

Кроме того, по данным МЧС, в результате порыва ветра произошло падение стекла с административного здания в Минске, осколками которого травмированы гражданка 1999 года рождения и ее брат 2007 года рождения. Упавшей веткой дерева в лесопарковой зоне возле Комсомольского озера в Минске травмирован мальчик 2015 года рождения. Травмированные после оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения направлены на амбулаторное лечение.