В Белоруссии во время грозы погибли два человека

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате грозы с сильным ветром в субботу в Белоруссии, сообщило МЧС республики.
«В лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле деревни Кучки Вилейского района Минской области на территории кемпинга “Клевое место” упавшим деревом смертельно травмирован гражданин 1989 года рождения. В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла гражданка 1998 года рождения и травмирована гражданка 1999 года рождения, которая госпитализирована», — говорится в сообщении на сайте МЧС.
Кроме того, по данным МЧС, в результате порыва ветра произошло падение стекла с административного здания в Минске, осколками которого травмированы гражданка 1999 года рождения и ее брат 2007 года рождения. Упавшей веткой дерева в лесопарковой зоне возле Комсомольского озера в Минске травмирован мальчик 2015 года рождения. Травмированные после оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения направлены на амбулаторное лечение.
Согласно сообщению, также в Минске в результате порыва ветра произошло обрушение части кирпичной стены частного жилого дома. Элементами строительных конструкций травмирован гражданин 1990 года рождения, проводивший работы по демонтажу стены, который госпитализирован.
Кроме того, в результате порыва ветра в Узде Минской области произошло опрокидывание надувного аттракциона «Горка надувная “Парадиз” с находившимся на высоте мальчиком 2018 года на находившуюся возле аттракциона девочку 2021 года рождения. Дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Согласно сообщению МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с пострадали 62 населенных пункта в 10 районах Брестской и Гродненской областях. Повреждены кровли 230 жилых домов в Брестской и Гродненской областях, три объекта соцкультбыта в Гродненской области, 73 сельскохозяйственных зданий в Брестской и Гродненской областях и 38 хозяйственных построек в Брестской и Гродненской областях.
По информации МЧС, зафиксированы 372 случая падения деревьев в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областях и в Минске. Упавшими деревьями повреждены 25 автомобилей.
На территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами. По состоянию на утро воскресенья, без электроснабжения остаются 104 населенных пункта, одно сельскохозяйственное здание и 234 трансформаторных подстанции.
Пресс-служба минэнерго в свою очередь уточнила, что отключения электроэнергии зафиксированы преимущественно в Минской, Гродненской и Витебской областях. Больше всего от сильного ветра пострадали Минский, Ивьевский, Воложинский, Логойский, Дзержинский, Кореличский, Сморгонский, Ошмянский районы. В устранении последствий непогоды было задействовано 223 аварийные бригады составом 567 человек и 184 единицы техники. Энергетики работали в усиленном режиме днем субботы и всю ночь, восстановительные работы продолжаются.