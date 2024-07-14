На трассе в Красноярском крае мотоциклист столкнулся с BMW и погиб

Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Все произошло 13 июля на 8 километре трассы Малая Тумна — Приморск — Даурская. Предварительно установлено, что 30-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW. В результате ДТП мужчина за рулем мототранспорта погиб. Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале «ЧП Красноярск».
Напомним, что это далеко не первое дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов, которое произошло этим летом. Так, например, в конце июня в результате одиночного ДТП в Саянском районе Красноярского края погибли 30-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир.