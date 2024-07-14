На трассе в Красноярском крае мотоциклист столкнулся с BMW и погиб

Напомним, что это далеко не первое дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов, которое произошло этим летом. Так, например, в конце июня в результате одиночного ДТП в Саянском районе Красноярского края погибли 30-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир.