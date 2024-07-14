В Белоруссии пресекли мероприятие неонацистов

Отмечается, что после проверки поступивших сведений при силовой поддержке ОМОН УВД Брестчины и содействии сотрудников Пинского РОВД установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. «Среди них — причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 году (протесты оппозиции против итогов президентских выборов — ред.), а также родственники участников боевых действий на Украине (на стороне ВСУ — ред.)», — говорится в сообщении.