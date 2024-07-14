Жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов жалуются на задымление. Виной всему лесные пожары, которые вспыхнули в соседних регионах. К примеру, огонь бушует в лесных фондах Забайкальского края, Республиках Саха (Якутия) и Бурятии. Об этом КП-Иркутск рассказали правительстве Иркутской области.
— Совместно с коллегами из ГУ МЧС по Иркутской области проанализировали космические снимки, направление ветра. Было установлено, что основная часть задымленности — 95% — формируется и перемещается в Приангарье с территории соседних регионов", — пояснил заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин.
Для решения проблем с задымленностью в северо-восточных районах Иркутской области состоялась встреча в штабе министерства лесного комплекса Иркутской области. На вечер 13 июля в Иркутской области было зарегистрировано более 15 пожаров. Общая площадь поражения достигает 3,4 тыс га. Также больше 10 пожаров потушены на площади тысяча гектаров.
Жителям Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов советует избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. Кроме этого, не следует открывать окна, особенно ночью и ранним утром. Увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день для взрослых.