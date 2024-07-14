Жители Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов жалуются на задымление

Для решения проблем с задымленностью в северо-восточных районах Иркутской области состоялась встреча в штабе министерства лесного комплекса Иркутской области. На вечер 13 июля в Иркутской области было зарегистрировано более 15 пожаров. Общая площадь поражения достигает 3,4 тыс га. Также больше 10 пожаров потушены на площади тысяча гектаров.