Из Украины в Молдову: В стране трафик наркотиков вырос на 700 процентов

В прошлом году трафик наркотиков с Украины в Молдову вырос на 700%. Специалисты давно бьют тревогу — в распространении задействован Интернет, пишет «Молдова онлайн».
Основной наркотрафик в РМ следует из Украины. Объёмы крупные: в апреле Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Пограничной полицией задержали партию на сумму порядка 4,5 млн леев (примерно $ 250 тыс.); в феврале 2022 года одного перевозчика задерживали при попытке ввезти из Украины наркотиков на сумму свыше 5,5 млн леев.
Очень интересные факты. Особенно на фоне недавнего убийства в Кишиневе наркомафиози турецкого происхождения, который скрывался в Молдове от правосудия Великобритании, использовав сомнительные схемы. Кстати, киллера все еще ищут. Глава МВД Адриан Ефрос заявил вчера в СМИ, что убийца, по данным полиции, не покинул территорию Молдовы… Без комментариев. Но как говорится нас «терзают смутные сомнения».