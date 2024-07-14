Очень интересные факты. Особенно на фоне недавнего убийства в Кишиневе наркомафиози турецкого происхождения, который скрывался в Молдове от правосудия Великобритании, использовав сомнительные схемы. Кстати, киллера все еще ищут. Глава МВД Адриан Ефрос заявил вчера в СМИ, что убийца, по данным полиции, не покинул территорию Молдовы… Без комментариев. Но как говорится нас «терзают смутные сомнения».