В Молдове предрекли рост числа жестоких преступлений в ближайшее время

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В Молдове в ближайшее время стоит ожидать увеличения количества жестоких преступлений, поскольку общество последние годы живет в постоянном стрессе и у людей вырос уровень агрессии, заявил директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский агентству Sputnik Молдова.
«Если не предпринять срочные меры, в Молдавии вырастет уровень преступности. Но этот рост преступности будет намного ужаснее по своей жестокости, чем в 90-е годы. Мы это уже видим, ни одна неделя не проходит без какого-то жестокого преступления. Именно психологическое состояние молдавского общества приводит к этому», — заявил Лисневский.
По его словам, последние пять лет общество живет в стрессовом состоянии. Недавнее исследование показало, что психологическое состояние молдавского общества пугает. Более 50% населения Молдавии чувствуют себя одинокими, а потому перестают вовлекаться в деятельность государства.
«У них просто нет желания работать, поскольку они понимают свое безысходное состояние. Это социально-политическая апатия. У более чем 60% опрошенных за последние 5 лет возникала мысль о самоубийстве. Значительно вырос и уровень агрессии в обществе», — утверждает Лисневский.
При этом министр внутренних дел Адриан Эфрос считает, что у граждан нет причин для опасений. По его словам, в стране даже были ликвидированы все преступные группировки.