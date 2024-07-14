В Молдове предрекли рост числа жестоких преступлений в ближайшее время

«Если не предпринять срочные меры, в Молдавии вырастет уровень преступности. Но этот рост преступности будет намного ужаснее по своей жестокости, чем в 90-е годы. Мы это уже видим, ни одна неделя не проходит без какого-то жестокого преступления. Именно психологическое состояние молдавского общества приводит к этому», — заявил Лисневский.