МЧС Башкирии фиксирует подъем уровня воды в реке Малый Кизил вблизи села Новоабзаково Белорецкого района в связи с обильным выпадением осадков в виде дождя.
По данным ведомства, имеется угроза подтопления для дворовых территорий гостиничных комплексов и частных домов.
«Угрозы жизни и здоровья людей нет. На места работают сотрудника МЧС России, госкомитета республики по ЧС и администрации Белорецкого района. Проводится оповещение населения средства громкой связи и подворовые обходы домов, которые находятся в зоне возможного затопления. В готовности также находятся автомобили повышенной проходимости для эвакуации населения в случае необходимости», — говорится в сообщении.
В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.