МЧС Башкирии фиксирует подъем уровня воды в реке Малый Кизил.

«Угрозы жизни и здоровья людей нет. На места работают сотрудника МЧС России, госкомитета республики по ЧС и администрации Белорецкого района. Проводится оповещение населения средства громкой связи и подворовые обходы домов, которые находятся в зоне возможного затопления. В готовности также находятся автомобили повышенной проходимости для эвакуации населения в случае необходимости», — говорится в сообщении.