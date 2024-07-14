Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Башкирии фиксирует подъем уровня воды в реке Малый Кизил

МЧС Башкирии фиксирует подъем уровня воды в реке Малый Кизил.

Источник: МЧС Башкирии

МЧС Башкирии фиксирует подъем уровня воды в реке Малый Кизил вблизи села Новоабзаково Белорецкого района в связи с обильным выпадением осадков в виде дождя.

По данным ведомства, имеется угроза подтопления для дворовых территорий гостиничных комплексов и частных домов.

«Угрозы жизни и здоровья людей нет. На места работают сотрудника МЧС России, госкомитета республики по ЧС и администрации Белорецкого района. Проводится оповещение населения средства громкой связи и подворовые обходы домов, которые находятся в зоне возможного затопления. В готовности также находятся автомобили повышенной проходимости для эвакуации населения в случае необходимости», — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле.