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На Кубани в ДТП с легковушкой и большегрузом с прицепом погибли 3 человека

В Щербиновском районе Кубани в ДТП с легковушкой и большегрузом с прицепом погибли три человека. Об этом kuban.aif.ru сообщили в пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Смертельная авария произошло 14 июля в 07:00 на трассе Краснодар-Ейск.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу движения и врезался в «Камаз» с прицепом. Большегрузом управлял 33-летний мужчина.

В итоге виновник ДТП погиб. Также на месте скончались 26 и 22-летние пассажиры иномарки.

Напомним, в Геленджике возле пешеходного перехода водитель не уступил дорогу и сбил переходивших проезжую часть мужчину и его 13-летнего сына. Обоих госпитализировали, однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина впал в кому и спустя несколько дней скончался.