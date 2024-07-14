На Кубани в ДТП с легковушкой и большегрузом с прицепом погибли 3 человека

Напомним, в Геленджике возле пешеходного перехода водитель не уступил дорогу и сбил переходивших проезжую часть мужчину и его 13-летнего сына. Обоих госпитализировали, однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина впал в кому и спустя несколько дней скончался.