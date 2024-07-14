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Теплоход и катер столкнулись на Москве-реке в центре столицы

На Москве-реке в районе Патриаршего моста столкнулись катер и маломерное судно. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения маломерного судна с катером. Вечером 13 июля 2024 года перед Патриаршим мостом в Москве в ходе движения по направлению течения произошло столкновение маломерного судна “Марина”, используемого в коммерческих целях, с теплоходом “Снегири-2”. Пострадавших в ходе столкновения нет, причиненный ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

МЧС