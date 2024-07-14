Теплоход и катер столкнулись на Москве-реке в центре столицы

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту столкновения маломерного судна с катером. Вечером 13 июля 2024 года перед Патриаршим мостом в Москве в ходе движения по направлению течения произошло столкновение маломерного судна “Марина”, используемого в коммерческих целях, с теплоходом “Снегири-2”. Пострадавших в ходе столкновения нет, причиненный ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.