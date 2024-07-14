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«Задрал свинью»: в Тайшетском районе разыскивают медведя, который вышел к людям и убил животное

Медведь дважды вышел к людям в Тайшетском районе.

Источник: Комсомольская правда

Медведь вышел к людям в селе Талая Тайшетского района. Хозяин тайги задрал свинью местных жителей. Сейчас ведутся поиски косолапого.

— В Тайшетском районе полицейские зафиксировали факт выхода медведя к людям, — рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. — Накануне в полицию с заявлением обратились жители села Талая.

Оказалось, хищник уже вторую ночь тревожит сибиряков во дворах частных домов. На все места происшествия сразу выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские сотрудничают с охотоведами и представителями местных администраций. Работа направлена на обеспечение безопасности граждан. Также в селе идут поиски медведя.

Полиция Иркутской области просит жителей региона бдительно относиться к потенциально опасным встречам с хищниками. В случае появления медведей ни в коем случае не пытайтесь приблизиться, покормить их, сделать фото или записать видео — это опасно для жизни.