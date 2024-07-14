«Задрал свинью»: в Тайшетском районе разыскивают медведя, который вышел к людям и убил животное

Оказалось, хищник уже вторую ночь тревожит сибиряков во дворах частных домов. На все места происшествия сразу выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские сотрудничают с охотоведами и представителями местных администраций. Работа направлена на обеспечение безопасности граждан. Также в селе идут поиски медведя.