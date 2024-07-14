Подробности нападения на женщину в Мангистау: пострадавшая была беременна

Инцидент случился в ночь на 14 июля 2024 года. Видео с окровавленной женщиной распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что все происходит на глазах у множества людей, но никто не пытается защитить пострадавшую, поскольку мужчина угрожает свидетелям происшествия. По предварительным данным, он является мужем женщины.