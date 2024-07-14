В Молдове за два года завели более 800 дел из-за миграции украинцев

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В Молдавии за два года из-за незаконной миграции граждан Украины было заведено более 800 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел Адриан Эфрос в эфире одного из частных телеканалов.
«Было задокументировано 319 уголовных дел из-за незаконной миграции, мы усилили КПП, а также зеленый коридор, чтобы остановить эту незаконную миграцию. В 2022 году было 501 дело, так что наметилась тенденция на снижение, мы постоянно обмениваемся информацией с украинскими коллегами», — заявил Эфрос.
По его словам, за это время были задержаны четыре сотрудника Пограничной полиции, которые были вовлечены в процесс организации незаконной миграции.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата — это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.