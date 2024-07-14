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После массового отравления в Челябинской области проверят загородные детские лагеря

«Народный фронт» проверяет загородные детские лагеря Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Каждое лето в детских лагерях Челябинской области разгораются скандалы: то кто-то подерется, то отравится. После массового отравления детей в лагере «Уральские зори» «Народный фронт» решил проверять популярные детские лагеря области.

Проверку уже провели в одном из самых крупных детских лагерей «Утес» под Челябинском.

— Мы проверили, как и чем их кормят. А также попали в медпункт, в хозблок и в цеха, где готовят еду для малышей и подростков, — отметили в сообществе «Народный фронт Челябинской области».

С представителями движения пообщались директор лагеря Лидия Жикина и дети, которые сейчас там отдыхают.