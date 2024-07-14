В курском городе Суджа после атаки дрона загорелась телевышка

«На месте работает дежурный караул пожарной части», — написал он. По словам Смирнова, пострадавших нет.
Утром в Курской области объявляли ракетную опасность, сигнал тревоги звучал около 12 минут.
Суджа находится в 12 км от границы с Сумской областью Украины. Город неоднократно подвергался атакам ВСУ.
8 июля в результате нескольких атак украинских дронов загорелась крыша Суджанской районной больницы.
На следующий день, 9 июля, дроны атаковали заправочную станцию в Судже. Как писал Смирнов, когда на место прибыл дежурный караул, он также попал под удар беспилотника, однако никто не пострадал.
Позднее в тот же день украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате там также возник пожар.