Житель Сызрани хотел вернуть экс-возлюбленную и поджег ее квартиру

Подозреваемого в поджоге сняла камера видеонаблюдения. Хозяйка квартиры опознала в нем 53-летнего бывшего ухажера, с которым когда-то познакомилась в интернете. Мужчину задержали, и он признался в поджоге. Он очень переживал после расставания с бывшей возлюбленной и решил ее вернуть, для чего и поджег дверь ее квартиры. Мужчина рассчитывал, что экс-возлюбленная обратится к нему за помощью, но не подумал, что из-за пожара может пострадать квартира или соседи.