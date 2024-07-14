Житель Сызрани хотел вернуть экс-возлюбленную и поджег ее квартиру

В Сызрани загорелась квартира на улице Сергея Лазо. Следователи предположили, что ее подожгли, так как перед дверью нашли следы жидкости с резким запахом, а в соседних квартирах кто-то закрыл поролоном двери. Хозяйка квартиры при этом в ней не находилась, так как переехала в Самару.
— Противоправными действиями собственнице квартиры причинен ущерб на сумму более 370 тысяч рублей, — уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемого в поджоге сняла камера видеонаблюдения. Хозяйка квартиры опознала в нем 53-летнего бывшего ухажера, с которым когда-то познакомилась в интернете. Мужчину задержали, и он признался в поджоге. Он очень переживал после расставания с бывшей возлюбленной и решил ее вернуть, для чего и поджег дверь ее квартиры. Мужчина рассчитывал, что экс-возлюбленная обратится к нему за помощью, но не подумал, что из-за пожара может пострадать квартира или соседи.
Теперь горе-ухажеру грозит уголовная ответственность за умышленную порчу чужого имущества, скоро его дело рассмотрит суд.