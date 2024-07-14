Вооружённые бандиты похитили в Шушарах подростка из-за 5 тысяч рублей

Петербургская полиция ищет злоумышленников, напавших на подростка из-за долга в 5 тысяч рублей. 16-летнего юношу насильно вывезли из города, угрожали пистолетом и бейсбольными битами, а затем отобрали недешёвые наручные часы. Подробности сообщает «Фонтанка».
Уголовное дело по статье о разбойном нападении (ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц) полиция возбудила после заявления индивидуального предпринимателя из Ленобласти, обратившегося в органы за помощью после рассказа его сына.
По словам юноши, на него напали вечером пятницы, 12 июля, недалеко от его дома в Шушарах. Парня посадили в Mercedes-Benz G 500, увезли на Ям-Ижорское шоссе и стали требовать вернуть 5 тысяч рублей. Бандиты вытащили бейсбольные биты и пистолет, из которого позже для устрашения выстрелили под ноги своей жертве.
Видимо, отсутствие у молодого человека искомой суммы вынудила агрессоров сорвать с его руки часы, стоимостью примерно в 50 тысяч рублей. Это «коллекторов» удовлетворило — подростка увезли обратно в Шушары и там высадили.
Полиция устанавливает всех причастных к злодеянию, уже изъяты записи с ближайших к дому юноши камер видеонаблюдения.
Ранее в Петербурге задержали трёх мигрантов, участвовавших в массовой перестрелке на Комендантском проспекте. Предположительно, за сферы своего влияния при помощии очередей из травматов там боролись таксисты- «бомбилы».