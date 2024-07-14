Вооружённые бандиты похитили в Шушарах подростка из-за 5 тысяч рублей

По словам юноши, на него напали вечером пятницы, 12 июля, недалеко от его дома в Шушарах. Парня посадили в Mercedes-Benz G 500, увезли на Ям-Ижорское шоссе и стали требовать вернуть 5 тысяч рублей. Бандиты вытащили бейсбольные биты и пистолет, из которого позже для устрашения выстрелили под ноги своей жертве.