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СК: пара байкеров погибла под колесами поезда в Столбцовском районе

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Мужчина и женщина получили смертельные травмы утром 14 июля на нерегулируемом пешеходном переходе железнодорожной станции «Колосово», сообщили в Следственном комитете Беларуси.

«Они переезжали на байке данный переход перед приближающимся электропоездом», — пояснили в СК.

По информации следователей, машинист подавал громкий звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог. Пострадавшие скончались, а месте от полученных травм.

Ранее Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда из-за инцидента с мотоциклом.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проверку по факту случившегося проводит Столбцовский районный отдел.