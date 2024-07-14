СК: пара байкеров погибла под колесами поезда в Столбцовском районе

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Мужчина и женщина получили смертельные травмы утром 14 июля на нерегулируемом пешеходном переходе железнодорожной станции «Колосово», сообщили в Следственном комитете Беларуси.
«Они переезжали на байке данный переход перед приближающимся электропоездом», — пояснили в СК.
По информации следователей, машинист подавал громкий звуковой сигнал, а также применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог. Пострадавшие скончались, а месте от полученных травм.
Ранее Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда из-за инцидента с мотоциклом.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проверку по факту случившегося проводит Столбцовский районный отдел.