54-летний мотоциклист погиб в ДТП в Иркутском районе. Известно, что авария произошла по улице Молодежная села Никольск вечером 13 июля. Установлено, что мужчина за рулем мотоцикла «Racer Panther 250» наехал на животное. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.