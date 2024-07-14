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54-летний мотоциклист погиб в ДТП в Иркутском районе

Мужчина за рулем мотоцикла «Racer Panther 250» наехал на животное.

Источник: Комсомольская правда

54-летний мотоциклист погиб в ДТП в Иркутском районе. Известно, что авария произошла по улице Молодежная села Никольск вечером 13 июля. Установлено, что мужчина за рулем мотоцикла «Racer Panther 250» наехал на животное. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— В результате дорожной аварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажирка получила незначительные повреждения. Также известно, что транспортное средство, которым управлял погибший, не было зарегистрировано в установленном порядке, — сообщают в полиции.

Сейчас полиция проводит проверку, в ходе которой установят все причины и условия смертельной аварии. Госавтоинспекторы просят мотоциклистов пользоваться защитной экипировкой и строго соблюдать ПДД.