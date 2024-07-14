Четыре человека пострадали в массовом ДТП на КАД на северо-востоке Петербурга

Было установлено, что 20-летний водитель «Газели» не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль Daewoo Nexia под управлением мужчины 1989 года рождения. От удара «Газель» отбросило в третий ряд, где произошло еще одно столкновение — с автомобилем Kia Sportage, за рулем которого находился водитель 1997 года рождения. В свою очередь Kia столкнулся с Nissan Qashqai под управлением женщины 1986 года рождения.