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Российские военные освободили Урожайное в ДНР

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование», — уточнили в ведомстве.

Бойцы «Востока» также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.

Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли:

до 155 военнослужащих;четыре автомобиля;155-миллиметровую гаубицу М777;пять 155-миллиметровых гаубиц FH-70;152-миллиметровое орудие Д-20.