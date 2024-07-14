Российские военные освободили Урожайное в ДНР

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование», — уточнили в ведомстве.
Бойцы «Востока» также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.
Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли:
до 155 военнослужащих;четыре автомобиля;155-миллиметровую гаубицу М777;пять 155-миллиметровых гаубиц FH-70;152-миллиметровое орудие Д-20.