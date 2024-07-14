Четыре человека погибли в результате ДТП в Челябинской области

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Каслинского района.
Оно случилось днем 14 июля на 37-м километре дороги Тюбук — Усть-Багаряк.
Предварительная картина: 24-летний водитель Lada Vesta при съезде с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении встречному Chevrolet Niva под управлением мужчины 1972 года рождения.
В результате водитель Lada и двое пассажиров — мужчины 2003 и 1999 годов рождения — от полученных травм скончались на месте, 17-летний подросток скончалась в медицинском учреждении.
Кроме того, водитель Chevrolet Niva, а также его пассажиры — женщина 1986 года рождения и девочка 2012 года рождения — получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы.
Проводится проверка.