Названа ошибка охраны Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки AR-15, когда политик говорил о проблеме мигрантов. Трамп прижал руку к уху и упал на землю. После того, как охрана отчиталась о ликвидации стрелка, Трамп попросил позволить ему обуться и поднять кулак, чтобы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке.