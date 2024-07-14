Названа ошибка охраны Трампа

Соответствующие службы должны были выявить и взять под контроль все возможные огневые точки еще до начала митинга. Однако охрана этого не сделала, заявил Фефелов.
Кроме того, эксперт не заметил, что сотрудники службы безопасности использовали бронепалки или зонты, которыми можно было бы скрыть кандидата в президенты от обзора стрелка.
После выстрела охрана сперва закрыла политика своими телами, а после того дала ему поднять голову, чего нельзя допускать. На месте митинга мог находиться сообщник стрелка, который открыл бы огонь с другой позиции, добавил Фефелов.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки AR-15, когда политик говорил о проблеме мигрантов. Трамп прижал руку к уху и упал на землю. После того, как охрана отчиталась о ликвидации стрелка, Трамп попросил позволить ему обуться и поднять кулак, чтобы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке.