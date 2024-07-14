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В Севастополе девочка упала в ливневку: ситуацией заинтересовался Бастрыкин

Бастрыкину доложат о проверке по факту падения девочки в ливневку в Севастополе.

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке по факту падения девятилетней девочки в деформированную ливневую канализацию в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 10 июля. Как сообщалось ранее, девочка упала в ливневку на входе на пляж «Омега». В результате пострадавшая получила перелом бедра. Ребенка увезли в больницу. Крымские следователи начали проводить проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Руководитель ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимир Терентьев потребовал закрыть проблемную ливневую решетку, чтобы не пострадали другие отдыхающие.

Из СМИ о случившемся узнал Бастрыкин. Председатель СК поручил Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

СК