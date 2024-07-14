В Севастополе девочка упала в ливневку: ситуацией заинтересовался Бастрыкин

Инцидент произошел 10 июля. Как сообщалось ранее, девочка упала в ливневку на входе на пляж «Омега». В результате пострадавшая получила перелом бедра. Ребенка увезли в больницу. Крымские следователи начали проводить проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».