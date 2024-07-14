В 19.36 13 июля поступила информация о пожаре в железобетонном здании сенохранилища на территории МТФ ОАО «Рапс» возле деревни Аннополь Минского района. В результате пожара уничтожены 60 т сена в рулонах (укос 2024 года) и шиферная кровля.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
При пожаре в Минском районе уничтожено 60 тонн сена
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Минском районе уничтожено 60 т сена, сообщили БЕЛТА в МЧС.
В 19.36 13 июля поступила информация о пожаре в железобетонном здании сенохранилища на территории МТФ ОАО «Рапс» возле деревни Аннополь Минского района. В результате пожара уничтожены 60 т сена в рулонах (укос 2024 года) и шиферная кровля.