При пожаре в Минском районе уничтожено 60 тонн сена

В 19.36 13 июля поступила информация о пожаре в железобетонном здании сенохранилища на территории МТФ ОАО «Рапс» возле деревни Аннополь Минского района. В результате пожара уничтожены 60 т сена в рулонах (укос 2024 года) и шиферная кровля.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.