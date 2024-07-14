Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области

АЛМАТЫ, 14 июл — Sputnik. В воскресенье днем на автодороге «Алматы-Екатеринбург» 30 км от поселка Акчатау в направлении города Караганда в аварии погибли пять человек.
«Автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом. Погибли все 4 пассажира автомобиля и один пассажир автобуса», — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование», — сказал зам.начальника УПМС ДП Карагандинской области Бауыржан Хантемиров.
Еще 11 человек госпитализировали с различными травмами.