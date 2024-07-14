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Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области

На автотрассе столкнулись автобус и легковая машина.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 14 июл — Sputnik. В воскресенье днем на автодороге «Алматы-Екатеринбург» 30 км от поселка Акчатау в направлении города Караганда в аварии погибли пять человек.

«Автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом. Погибли все 4 пассажира автомобиля и один пассажир автобуса», — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование», — сказал зам.начальника УПМС ДП Карагандинской области Бауыржан Хантемиров.

Еще 11 человек госпитализировали с различными травмами.