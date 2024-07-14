Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель и пассажир погибли в ДТП в Воронежской области

Днем 14 июля в Рамонском районе Воронежской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По предварительным данным, примерно в 12:05 на 499 км автодороги M-4 «Дон» 57-летний водитель грузовика Volvo наехал на остановившихся у обочины 29-летнего водителя Volkswagen transporter и его 26-летнего пассажира. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.

Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия, добавили в региональном главке МВД.

В прошлое воскресенье 7 июля в Калачеевском районе Воронежской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, а 5-летняя девочка получила ранения.