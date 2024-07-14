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В Витебске при пожаре в квартире погиб пенсионер

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Московскому поступила 13 июля в 11.51. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1952 года рождения, пенсионер.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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