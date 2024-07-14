Женщина утонула в Сормовском озере в Нижнем Новгороде

Тело женщины достали из водоема в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, женщину обнаружили очевидцы на поверхности Сормовского озера и вызвали аварийно-спасательный отряд. Сотрудники полиции установят личность погибшей и обстоятельства произошедшего.
Сотрудники МЧС напоминают, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.
— Готов купаться — откажись от алкоголя! Запомни одно — алкоголь тянет на дно! — говорится в сообщении.
Напомним, с начала летнего сезона на водоемах в Нижегородской области произошло 35 происшествий, в результате которых погибли 35 человек, семь из них — дети.