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Женщина утонула в Сормовском озере в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции установят личность погибшей.

Тело женщины достали из водоема в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, женщину обнаружили очевидцы на поверхности Сормовского озера и вызвали аварийно-спасательный отряд. Сотрудники полиции установят личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

Сотрудники МЧС напоминают, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

— Готов купаться — откажись от алкоголя! Запомни одно — алкоголь тянет на дно! — говорится в сообщении.

Напомним, с начала летнего сезона на водоемах в Нижегородской области произошло 35 происшествий, в результате которых погибли 35 человек, семь из них — дети.

МЧС