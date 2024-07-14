МВД Молдовы до сих пор не разрешает репатриацию тела убитого гражданина Турции

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Эту информацию подтвердила Диана Фетко, начальник отдела коммуникации и протокола Генеральной прокуратуры, которая сообщила, что на следующей неделе будут проведены некоторые процессуальные действия в том числе и экспертные анализы в сотрудничестве с представителями других государств.
После этого, по словам Дианы Фетко, тело будет передано родственникам для репатриации. Застреленный 41-летний мужчина турецкого происхождения состоял в лондонской преступной группировке.
Правоохранительные органы Соединенного Королевства Великобритании объявили его в розыск через Интерпол с целью экстрадиции и ареста по обвинению в совершении преступлений, связанных с контрабандой и торговлей героином.
Полиция Республики Молдова заявила, что рассматривает версию «сведения счетов между группировками или преднамеренной ликвидации, чтобы помешать ему сделать заявления, которые он мог бы сделать в рамках какого-либо дела».
В то же время правоохранителями принимаются особые меры по задержанию подозреваемого. Людей, заметивших его на улицах, просят сообщать в полицию, но избегать контактов с ним. Согласно новым сообщениям Генеральной прокуратуры, нападавший произвел четыре выстрела в спину и три выстрела в голову жертвы.
По словам властей, причина, по которой убитый находился на свободе и не был своевременно экстрадирован в Великобританию, связана с задержкой рассмотрения его дела в суде. Ранее власти сообщили, что у правоохранительных органов есть двое подозреваемых по делу об убийстве гражданина Турции Иззета Эрена, лидера банды Tottenham Turks, и в настоящее время они находятся под стражей в полиции.