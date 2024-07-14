МВД Молдовы до сих пор не разрешает репатриацию тела убитого гражданина Турции

По словам властей, причина, по которой убитый находился на свободе и не был своевременно экстрадирован в Великобританию, связана с задержкой рассмотрения его дела в суде. Ранее власти сообщили, что у правоохранительных органов есть двое подозреваемых по делу об убийстве гражданина Турции Иззета Эрена, лидера банды Tottenham Turks, и в настоящее время они находятся под стражей в полиции.