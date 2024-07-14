Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Молдовы до сих пор не разрешает репатриацию тела убитого гражданина Турции

Молдавские правоохранительные органы до сих пор не разрешают репатриацию тела убитого гражданина Турции.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Эту информацию подтвердила Диана Фетко, начальник отдела коммуникации и протокола Генеральной прокуратуры, которая сообщила, что на следующей неделе будут проведены некоторые процессуальные действия в том числе и экспертные анализы в сотрудничестве с представителями других государств.

Новость

После этого, по словам Дианы Фетко, тело будет передано родственникам для репатриации. Застреленный 41-летний мужчина турецкого происхождения состоял в лондонской преступной группировке.

Правоохранительные органы Соединенного Королевства Великобритании объявили его в розыск через Интерпол с целью экстрадиции и ареста по обвинению в совершении преступлений, связанных с контрабандой и торговлей героином.

Полиция Республики Молдова заявила, что рассматривает версию «сведения счетов между группировками или преднамеренной ликвидации, чтобы помешать ему сделать заявления, которые он мог бы сделать в рамках какого-либо дела».

В то же время правоохранителями принимаются особые меры по задержанию подозреваемого. Людей, заметивших его на улицах, просят сообщать в полицию, но избегать контактов с ним. Согласно новым сообщениям Генеральной прокуратуры, нападавший произвел четыре выстрела в спину и три выстрела в голову жертвы.

По словам властей, причина, по которой убитый находился на свободе и не был своевременно экстрадирован в Великобританию, связана с задержкой рассмотрения его дела в суде. Ранее власти сообщили, что у правоохранительных органов есть двое подозреваемых по делу об убийстве гражданина Турции Иззета Эрена, лидера банды Tottenham Turks, и в настоящее время они находятся под стражей в полиции.