Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали

В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия предполагаемых участников потасовки не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Оперативники начали розыск подозреваемых, в результате в отделы доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту.