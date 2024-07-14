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Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали

Полиция задержала всех возможных участников конфликта со стрельбой в Петербурге.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось поймать четырех подозреваемых.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — говорится в заявлении.

Как установили оперативники, конфликт возник на почве конкурентных разногласий в сфере частных пассажирских перевозок. Полицейские также доставили 15 соотечественников подозреваемых для проверки на соблюдение законодательства. Восемь из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционных законов, им грозит выдворение из России.

В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия предполагаемых участников потасовки не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Оперативники начали розыск подозреваемых, в результате в отделы доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту.

СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Сообщалось, что стрельба велась, предположительно, из «пневматики» на почве конкуренции между таксистами.