Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве отметили, что по горячим следам удалось поймать четырех подозреваемых.
«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — говорится в заявлении.
Как установили оперативники, конфликт возник на почве конкурентных разногласий в сфере частных пассажирских перевозок. Полицейские также доставили 15 соотечественников подозреваемых для проверки на соблюдение законодательства. Восемь из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционных законов, им грозит выдворение из России.
В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте, 71. На месте происшествия предполагаемых участников потасовки не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Оперативники начали розыск подозреваемых, в результате в отделы доставили трех мигрантов для проверки их причастности к инциденту.
СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Сообщалось, что стрельба велась, предположительно, из «пневматики» на почве конкуренции между таксистами.