Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидроцикл с отдыхающими заглох посреди озера в Кокшетау

Очередное спасение на воде в эти выходные произошло в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

«В Кокшетау при патрулировании озера Копа сотрудники ОСО обнаружили и спасли четверых человек, у которых заглох гидроцикл в двух с половиной километрах от берега», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.