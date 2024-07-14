Гидроцикл с отдыхающими заглох посреди озера в Кокшетау

«В Кокшетау при патрулировании озера Копа сотрудники ОСО обнаружили и спасли четверых человек, у которых заглох гидроцикл в двух с половиной километрах от берега», — сообщили в МЧС.
Уточняется, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Очередное спасение на воде в эти выходные произошло в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
«В Кокшетау при патрулировании озера Копа сотрудники ОСО обнаружили и спасли четверых человек, у которых заглох гидроцикл в двух с половиной километрах от берега», — сообщили в МЧС.
Уточняется, что спасенные в медицинской помощи не нуждались.