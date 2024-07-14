На Южном Урале нужны добровольцы для поисков 14-летнего подростка

Напомним, подросток приехал в лес вместе с родителями собирать грибы, он ожидал их в автомобиле. Когда после непродолжительного отсутствия родители вернулись, мальчика не было в машине. Сегодня пошли девятые сутки с момента пропажи. Арслан болет ДЦП и нуждается в медицинской помощи.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» подвели промежуточные итоги работы по поиску. В них приняли участие почти 400 южноуральцев, экипажи на квадроциклах и болотоходах выезжали несмотря на плохие погодные условия. Волонтеры просят неравнодушных южноуральцев вступить в ряды добровольцев, приехав в штаб, расположенный в поселке Бектыш по улице Комсомольская, 12.
«Никаких специальных навыков и способностей не требуется! Все необходимое оборудование будет выдано на месте, будет проведен инструктаж», — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт». Сегодня в поисках принимали участие около двухсот человек. Это сотрудники полиции, МЧС и почти 90 добровольцев.