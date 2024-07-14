На Южном Урале нужны добровольцы для поисков 14-летнего подростка

Напомним, подросток приехал в лес вместе с родителями собирать грибы, он ожидал их в автомобиле. Когда после непродолжительного отсутствия родители вернулись, мальчика не было в машине. Сегодня пошли девятые сутки с момента пропажи. Арслан болет ДЦП и нуждается в медицинской помощи.