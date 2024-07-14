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В Атырау в плавательном бассейне спорткомплекса утонула девочка

ЧП произошло сегодня, 14 июля, в центральном бассейне спорткомплекса «Мунайшы», 10-летняя девочка утонула во время свободного плавания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«14 июля в 17:15 поступила информация от оперативного дежурного Департамента полиции Атырауской области о том, что в центральном бассейне “Мунайшы” во время свободного плавания утонула девочка 2014 года рождения», — сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Отметим, центральный плавательный бассейн «Мунайшы» был построен в 2012 году на спонсорские средства АО «КазМунайГаз». В 2019 году он был реконструирован по олимпийским стандартам и разделен на восемь дорожек. Длина чаши — 50 метров, ширина — 21 метр, глубина — 2−5,5 метра. В комплексе свыше 600 детей занимаются водными видами спорта.

Ранее 9 июля в Атырауской области на глазах у друзей утонул 13-летний мальчик.

А 10 июля еще один ребенок четырех лет утонул, упав в септик, во время прогулки на территории одного из частных детских садов.

несчастный случай