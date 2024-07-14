В Атырау в плавательном бассейне спорткомплекса утонула девочка

Отметим, центральный плавательный бассейн «Мунайшы» был построен в 2012 году на спонсорские средства АО «КазМунайГаз». В 2019 году он был реконструирован по олимпийским стандартам и разделен на восемь дорожек. Длина чаши — 50 метров, ширина — 21 метр, глубина — 2−5,5 метра. В комплексе свыше 600 детей занимаются водными видами спорта.