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Крышу, с которой стреляли в Трампа, осмотрели перед митингом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Крыша, с которой стрелял подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, была осмотрена во время подготовки к мероприятию в Пенсильвании, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: AP 2023

«Крыша, с которой подозреваемый стрелял в бывшего президента Дональда Трампа, была осмотрена во время подготовки к мероприятию», — говорится в сообщении.

По данным источника, во время подготовки к мероприятию крыша была пуста.

Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.

Трамп Дональд
расследование