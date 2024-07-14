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В Волгограде с питерского рейса сняли двух буйных пассажиров

Прилетевших в Волгоград перед матчем «Зенита» мужчин сняли с рейса полицейские.

В Волгограде накануне с прилетевшего из Санкт-Петербурга авиарейса сняли двух буйных мужчин, которые громко кричали матом и мешали пассажирам. В аэропорту Гумрак деструктивных пассажиров встречали полицейские. Происшествие случилось 13 июля, за несколько часов до футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром».

По данным телеграм-канала Aviaincident, экипаж воздушного лайнера сообщил о двух деструктивных пассажирах на борту по электронной почте. Пилоты запросили наряд полиции для встречи дебоширов сразу по прилету на аэродром назначения.

Самолет авиакомпании «Смартавиа» благополучно сел в Гумраке в 10.50. Сотрудники линейного отделения полиции поднялись на борт и приняли буянивших пассажиров. На мужчин составили протоколы.