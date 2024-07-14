В Волгограде с питерского рейса сняли двух буйных пассажиров

В Волгограде накануне с прилетевшего из Санкт-Петербурга авиарейса сняли двух буйных мужчин, которые громко кричали матом и мешали пассажирам. В аэропорту Гумрак деструктивных пассажиров встречали полицейские. Происшествие случилось 13 июля, за несколько часов до футбольного матча между «Зенитом» и «Краснодаром».