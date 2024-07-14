В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства

«Власти обнаружили взрывные устройства в машине человека, который по словам официальных лиц, пытался убить бывшего президента Дональда Трампа», — указано в материале со ссылкой на людей, осведомленных о расследовании.
По их словам, автомобиль подозреваемого был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании.
Как передает ABC News со ссылкой на свои источники, винтовка, из которой стреляли в Трампа, была куплена законно. По информации телеканала, «следы» оружия ведут к отцу подозреваемого.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.