В Шахунье простятся с погибшим на СВО Александром Зверевым

Похороны военнослужащего Александра Зверева, погибшего в спецоперации на Украине, пройдут в Шахунье. Об этом сообщили в администрации Шахунского округа в социальных сетях.
Александр Зверев погиб в зоне СВО 8 июля 2024 года. Он был командиром отделения захвата 2 штурмового взвода 1 штурмовой роты.
15 июля в Шахунье пройдут похороны бойца СВО на территория церкви Покрова Пресвятой Богородицы.
«Администрация г. о.г. Шахунья и Совет депутатов г. о.г. Шахунья выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, друзьям Зверева Александра Александровича, всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский певец Олег Пикунов передал 120 тысяч рублей для участников СВО.