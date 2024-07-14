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В Шахунье простятся с погибшим на СВО Александром Зверевым

Александр Зверев погиб в зоне спецоперации на Украине 8 июля 2024 года.

Похороны военнослужащего Александра Зверева, погибшего в спецоперации на Украине, пройдут в Шахунье. Об этом сообщили в администрации Шахунского округа в социальных сетях.

Александр Зверев погиб в зоне СВО 8 июля 2024 года. Он был командиром отделения захвата 2 штурмового взвода 1 штурмовой роты.

15 июля в Шахунье пройдут похороны бойца СВО на территория церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

«Администрация г. о.г. Шахунья и Совет депутатов г. о.г. Шахунья выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, друзьям Зверева Александра Александровича, всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский певец Олег Пикунов передал 120 тысяч рублей для участников СВО.