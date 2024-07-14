В Шахунье простятся с погибшим на СВО Александром Зверевым

«Администрация г. о.г. Шахунья и Совет депутатов г. о.г. Шахунья выражают глубокое соболезнование семье, родным, близким, друзьям Зверева Александра Александровича, всем, кто знал, любил и уважал этого замечательного человека», — говорится в сообщении.