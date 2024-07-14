ДТП на Киевской улице Калининграда заинтересовался Бастрыкин

В социальной сети СК России была направлена ссылка на публикацию о длительном непривлечении к ответственности жителя Калининграда. В ноябре прошлого года мужчина на автомобиле наехал на остановочный павильон с семилетней девочкой, которая скончалась. Виновное лицо до сих пор не понесло наказания. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.