В микрорайоне Самары нашли превышение концентрации сероводорода

А в целом максимальная концентрация ПДК в микрорайоне Волгарь составила 53,9. Таким образом, Самара вошла в число 30 городов, где максимально превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ. При этом в России число городов, где ПДК были превышены, за год уменьшилось на шесть.