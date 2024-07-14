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В микрорайоне Самары нашли превышение концентрации сероводорода

В Волгаре 26 раз зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ.

В микрорайоне Самары Волгарь выявили серьезное превышение концентрации загрязняющего вещества по итогам 2023 года. К такому выводу пришли специалисты Росгидромета, которые составили отчет.

— В Волгаре 26 раз выявили превышение концентрации сероводорода, — говорится в отчете.

А в целом максимальная концентрация ПДК в микрорайоне Волгарь составила 53,9. Таким образом, Самара вошла в число 30 городов, где максимально превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ. При этом в России число городов, где ПДК были превышены, за год уменьшилось на шесть.

экология