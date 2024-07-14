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В Крыму опрокинулся минивэн с 10 людьми: погибла девятилетняя девочка

В ДТП с минивэном в Ленинском районе Крыма погибла 9-летняя девочка.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В воскресенье, 14 июля, в Ленинском районе Крыма опрокинулся минивэн Opel Vivaro, в результате чего погибла девятилетняя девочка, еще пять человек пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Трагедия произошла в 12.30. Мужчина 1984 года рождения на большой скорости ехал за рулем минивэна по автодороге Керчь — Чистополье — Новоотрадное. На 24-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого Opel съехал с дороги влево. После этого иномарка опрокинулась.

В результате ДТП погибла девятилетняя девочка. Кроме того, в аварии пострадали пять человек. В больницу попали водитель и четверо пассажиров. В МВД отметили, что один из пострадавших — ребенок.

«В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что в минивэне находились водитель и девять пассажиров, в том числе пятеро детей. В надзорном ведомстве добавили, что количество пострадавших уточняется. Прокуратура проводит проверку по факту трагедии.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.