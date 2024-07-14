В Крыму опрокинулся минивэн с 10 людьми: погибла девятилетняя девочка

Трагедия произошла в 12.30. Мужчина 1984 года рождения на большой скорости ехал за рулем минивэна по автодороге Керчь — Чистополье — Новоотрадное. На 24-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого Opel съехал с дороги влево. После этого иномарка опрокинулась.