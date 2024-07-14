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Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории — Следком начал проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по факту массового заболевания детей в детском лагере в Евпатории.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее 19 детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью», — информирует Telegram-канал СК России.

По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.

СК