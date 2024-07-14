Массовое заболевание детей в лагере в Евпатории — Следком начал проверку

По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах, уточнили в ведомстве.