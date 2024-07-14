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Стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. Силовики восприняли стрелявшего в Дональда Трампа мужчину как угрозу еще до начала выступления экс-президента, передает телеканал CNN.

Источник: AFP 2023

«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — говорится в заявлении.

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов сообщили по радио о необходимости присматривать за мужчиной, эти сведения дошли до Секретной службы. Позже о вооруженном человеке на крыше также информировали очевидцы.

Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.

Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.

При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.

Трамп Дональд