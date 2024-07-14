Стрелявшего в Трампа еще до митинга восприняли как угрозу, пишут СМИ

«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», — говорится в заявлении.
По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов сообщили по радио о необходимости присматривать за мужчиной, эти сведения дошли до Секретной службы. Позже о вооруженном человеке на крыше также информировали очевидцы.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.